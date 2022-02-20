Бензема и Левандовски – лидеры топ-5 лиг по участию в забитых голах в этом сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема и форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски лидируют по участию в забитых голах своих команд в топ-5 европейских лиг в текущем сезоне. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJose.

Бензема в этом сезоне принял участие в 22 матчах Ла Лиги, забил 18 голов и сделал 9 ассистов. Левандовски также сыграл в 22 матчах чемпионата Германии, на счету польского нападающего 26 забитых мячей и одна голевая передача. Оба футболиста по 27 раз поучаствовали в забитых голах своих команд.

19 февраля «Реал» в домашнем матче обыграл «Алавес» со счётом 3:0, Карим Бензема забил гол с пенальти и отдал голевую передачу.

«Бавария» 12 февраля на выезде уступила «Бохуму» (2:4), Роберт Левандовски оформил дубль. 20 февраля в матче 23-го тура Бундеслиги клуб из Мюнхена примет «Гройтер Фюрт».