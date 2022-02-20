Салах: счастлив, что забил за «Ливерпуль» 150 голов, но главное — выигрывать матчи

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил за команду свой 150-й гол во всех турнирах. Это произошло в субботней победной игре «красных» с «Норвичем» (3:1) в 26-м туре английской Премьер-лиги.



«Конечно, я счастлив, что забил 150 голов. Я всегда горжусь тем, что забиваю за этот клуб, а самое главное — выигрывать матчи, что мы и сделали сегодня», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».



Свой 150-й гол за «Ливерпуль» Мохамед Салах забил в 233-й игре за команду.



В матче с «Норвичем» «Ливерпуль» достиг отметки в 100 голов в этом сезоне. В топ-5 лиг Европы 100 или больше голов пока что забила только «Бавария», у которой 108 мячей.



Кроме того, в 39 матчах этого сезона «Ливерпуль» уже забил больше голов, чем за весь прошлый (97 в 53 играх).

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