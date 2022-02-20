Разгромное поражение железнодорожников — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Мольде»

Вчера, 19 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и норвежским «Мольде». Противостояние, состоявшееся в Марбелье, завершилось со счётом 3:0 в пользу «Мольде».
В первом тайме счёт открыл Датро Фофана, замкнув подачу с углового. Во второй 45-минутке Эрик Андерсен увеличил преимущество «Мольде», реализовав выход один на один, а уже в компенсированное к матчу время Фофана оформил дубль.
Следующий матч подопечные Маркуса Гисдоля проведут уже в рамках чемпионата России: 27 февраля красно-зелёные сыграют на выезде с «Краснодаром».
После 18 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. «Мольде» прошлый сезон чемпионата Норвегии, завершившийся в ноябре 2021 года, закончил на втором месте.
- 20 февраля 2022
-
10:06
-
09:54
-
09:44
-
09:08
-
08:47
-
07:50
-
07:46
-
07:25
-
07:17
-
06:47
-
06:29
-
06:16
-
06:07
-
06:02
-
05:46
-
05:23
-
05:17
-
03:33
-
02:17
-
01:56
-
01:40
-
00:59
-
00:51
-
00:40
-
00:22
-
00:10
-
00:00
- 19 февраля 2022
-
23:49
-
23:25
-
23:23
-
23:02
-
23:02
-
23:00
-
22:46
-
22:43