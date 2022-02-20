Разгромное поражение железнодорожников — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Мольде»

Вчера, 19 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и норвежским «Мольде». Противостояние, состоявшееся в Марбелье, завершилось со счётом 3:0 в пользу «Мольде».



В первом тайме счёт открыл Датро Фофана, замкнув подачу с углового. Во второй 45-минутке Эрик Андерсен увеличил преимущество «Мольде», реализовав выход один на один, а уже в компенсированное к матчу время Фофана оформил дубль.

Следующий матч подопечные Маркуса Гисдоля проведут уже в рамках чемпионата России: 27 февраля красно-зелёные сыграют на выезде с «Краснодаром».



После 18 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. «Мольде» прошлый сезон чемпионата Норвегии, завершившийся в ноябре 2021 года, закончил на втором месте.