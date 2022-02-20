Месси получил 4 балла от L'Équipe за игру в матче Лиги 1, у вратаря «Нанта» — 10 баллов

Французское издание L'Équipe оценило выступление футболистов в матче 25-го тура тура французской Лиги 1 «Нант» — «Пари Сен-Жермен» (3:1).



Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил 4 балла из 10 за выступление в этой встрече. Лучшими в составе парижской команды стали форвард Неймар, полузащитник Марко Верратти и защитник Хуан Бернат. Из выступления оценили в 5 баллов. Примечательно, что голкипер «Нанта» Альбан Лафон получил 10 баллов из 10.



«ПСЖ» потерпел лишь второе поражение в этом сезоне Лиги 1. До этого команду Маурисио Почеттино обыгрывал «Ренн». Та игра состоялась в начале октября и завершилась победой «Ренна» со счётом 2:0.



«ПСЖ» (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (38) поднялся на пятую позицию.

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