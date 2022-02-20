Неймар: грустно быть частью поколения сборной Бразилии, которое не ощущает свою значимость

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар выразил разочарование тем, что болельщики практически не следят за выступлениями национальной команды.
«Сейчас сборная Бразилии отдалилась от болельщиков. Не знаю, как это произошло, но о наших играх сейчас говорят мало. Печально быть частью поколения сборной Бразилии, которое не чувствует свою значимость, когда играет», — приводит слова Неймара Goal.com.
Напомним, Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды форварда — обладатель Кубка конфедераций (2013), олимпийский чемпион (2016), серебряный призёр олимпийского футбольного турнира (2012) и серебряный призёр Кубка Америки (2021). Ранее сборная Бразилии продлила свою беспроигрышную серию в матчах отбора ЧМ до 32 встреч и установила новый рекорд среди южноамериканских сборных. Прошлый рекорд Южной Америки также принадлежал «Селесао», он был установлен в 1993 году.
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