«Лидс» хочет сохранить Рафинью. Игроком интересуются «Реал», «Барса», «МЮ» и «Ливерпуль»

Английский «Лидс Юнайтед» намерен отклонить любые предложения по своему лидеру – бразильскому нападающему Рафинье, информирует Mirror.
Яркие выступления Рафиньи в этом сезоне привлекли внимание нескольких топ-клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Реала». Однако «Лидс» решительно намерен сохранить бразильца в своём составе.
Ранее стало известно, что «Лидс» может сделать Рафинью самым высокооплачиваемым игроком команды.
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья в 21 матче английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.
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