«Лидс» хочет сохранить Рафинью. Игроком интересуются «Реал», «Барса», «МЮ» и «Ливерпуль»

Английский «Лидс Юнайтед» намерен отклонить любые предложения по своему лидеру – бразильскому нападающему Рафинье, информирует Mirror.

Яркие выступления Рафиньи в этом сезоне привлекли внимание нескольких топ-клубов – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Реала». Однако «Лидс» решительно намерен сохранить бразильца в своём составе.

Ранее стало известно, что «Лидс» может сделать Рафинью самым высокооплачиваемым игроком команды.

25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также бразильский «Авай».

В нынешнем сезоне Рафинья в 21 матче английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.