«Манчестер Юнайтед» позволит Роналду уйти летом, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб летом, сообщает Mirror.
По информации источника, ожидания португальского форварда от работы в стане манкунианцев пока не оправдались, и Роналду хочет уйти из клуба, если не удастся выйти в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон.
Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил 9 голов и отдал 3 результативных передач. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает португальского игрока в € 35 млн.
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Английская Премьер-лига 2021/2022. 18-й тур:
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