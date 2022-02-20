Мануэль Нойер рассказал о ходе восстановления после операции

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о своём самочувствии и ходе восстановления после операции.



«У меня всё отлично. Восстановление идёт по плану, наблюдается хороший прогресс», — написал Нойер на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Мануэля Нойера

Напомним, Нойер перенёс операцию на правом коленном суставе в начале февраля текущего года.



Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.

Мюнхенская «Бавария» в 22 матчах набрала 52 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Баварцы также являются действующими чемпионами Германии.