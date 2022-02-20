Заболотный — о голе ударом через себя: ничего сверхъестественного не произошло

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своём голе в товарищеском матче на сборе в Испании с «Мурсией» (3:0).



«Мне свойственно забивать такие голы, ничего сверхъестественного не произошло, тем более это была обычная товарищеская игра. Не стал бы давать себе высокие оценки. Сейчас идёт подготовительный период, рано рассуждать, кто в какой форме. Всё покажет только сезон», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.



После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). 2 марта московский ЦСКА дома проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи».

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