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«Я счастлив в «Лионе». Эмерсон объяснил, почему не вернулся в «Челси» из аренды зимой

«Я счастлив в «Лионе». Эмерсон объяснил, почему не вернулся в «Челси» из аренды зимой
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Защитник «Челси» Эмерсон, на правах аренды выступающий за французский «Лион», объяснил, почему не вернулся в лондонский клуб досрочно.

«Я не вернулся в «Челси», потому что пообещал спортивному директора «Лиона» Жуниньо остаться до конца сезона. Я – человек слова. К тому же, мне нравится в «Лионе», я хочу оставаться здесь. Трудно сказать, что будет в следующем сезоне, потому что слишком многое зависит от клубов. Но я счастлив в «Лионе», — приводит слова Эмерсона журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «аристократы» хотят вернуть Эмерсона из аренды, чтобы заменить выбывшего до конца сезона из-за травмы Бена Чилуэлла, который получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

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