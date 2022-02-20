Альваро Мората может перейти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» попробует приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Морату, который на правах аренды выступает за туринский «Ювентус», информирует Tuttomercatoweb.
Согласно сведениям источника, «Ювентус» хочет полноценно выкупить Морату у «Атлетико» по окончании сезона. Однако «Арсенал» хочет перехватить 29-летнего испанского форварда у «Старой синьоры». «Канониры» будут готовы к подписанию Альваро, если финишируют в первоё четвёрке команд АПЛ.
Ранее сообщалось, что агент Мораты пытался договориться о переходе своего клиента в «Барселону» в январе, но «Атлетико» не захотел укреплять прямого конкурента по чемпионату Испании.
В нынешнем сезоне Мората провёл за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
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