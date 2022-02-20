«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 20 февраля, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Нил Дэвис. Резервный рефери – Майк Дин.



«Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом является «Манчестер Сити» (63).