«Валенсия» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 20 февраля, состоится матч «Валенсия» — «Барселона». Встреча 25-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.



«Барселона» набрала 39 очков в 23 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Валенсия» (30) находится на 12-м месте в таблице. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (57). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».