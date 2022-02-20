«Валенсия» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
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Сегодня, 20 февраля, состоится матч «Валенсия» — «Барселона». Встреча 25-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Херман Сид Камачо.
«Барселона» набрала 39 очков в 23 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Валенсия» (30) находится на 12-м месте в таблице. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (57). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
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