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«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 20 февраля, состоится матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Встреча 25-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хуан Мунуэра. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Альберт Катала Ферран.

«Реал Сосьедад» набрал 38 очков в 23 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Атлетик» (34) находится на 8-м месте в таблице. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (57).

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