Мюллер: обладателя «Золотого мяча» определяют журналисты, поэтому победил Месси

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о «Золотом мяче», который по итогам 2021 года достался форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.



«Мы знаем, что обладателя «Золотого мяча» определяют журналисты, и именно поэтому победил Лионель Месси. Но в Мюнхене у нас другое мнение, потому что мы видим каждый день, как играет Роберт Левандовски. Нормально, что в Египте считают Мохамеда Салаха достойным приза. Я могу это понять, потому что всем нужен игрок, который представляет их команду или страну. То же самое справедливо и для южноамериканских болельщиков и журналистов, которые видели Месси на Кубке Америки.



Сделать выбор всегда сложно, у каждого есть свой любимый футболист. Но в футболе главное не индивидуальные награды, а то, что происходит на после», — приводит слова Мюллера MBC.

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