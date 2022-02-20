Нападающий «Зенита» Кузнецов перешёл в «Рубин»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Даниил Кузнецов продолжит карьеру в «Рубине». Сине-бело-голубые уже объявили о переходе 18-летнего нападающего в казанский клуб.
Отмечается, что соглашение между клубами оставляет за «Зенитом» право приоритетного выкупа футболиста по фиксированной стоимости.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Даниила Кузнецова и желает удачи в составе новой команды!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в своём телеграм-канале.
Даниил Кузнецов — воспитанник академии сине-бело-голубых и футболист юношеской сборной России. 11 сентября 2021 года Кузнецов дебютировал за основную команду в РПЛ, 3 ноября — в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2021/2022 Кузнецов провёл 5 матчей в составе сине-бело-голубых.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:41
-
15:38
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:17
-
14:16
-
13:52
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:03
-
12:47
-
12:46
-
12:27
-
12:22
-
11:56
-
11:31
-
11:30
-
11:08
-
10:50
-
10:28
-
10:25
-
10:06
-
09:54
-
09:44
-
09:08
-
08:47
-
07:50
Партнерский контент