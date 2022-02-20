«Манчестер Юнайтед» запросил у «Монако» ценник Бадьяшиля

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего француза заинтересован «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» уже сделали запрос в «Монако» по поводу стоимости Бадьяшиля. Французский клуб хочет выручить за свою молодую звезду порядка € 48 млн. На Бенуа претендуют также «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед».

Отмечается, что в услугах Бадьяшиля лично заинтересован временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник. Специалист давно следит за развитием игрока, который пропустил большую часть нынешнего сезона из-за травмы.

Ранее сообщалось об интересе «Монако» к защитнику «Барселоны» Серджино Десту.