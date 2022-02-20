Новичок ЦСКА Карраскаль получил красную карточку в дебютном матче за армейцев

Новичок ЦСКА, колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль получил красную карточку (две жёлтые) в товарищеском матче с казанским «Рубином». Футболист удалился с поля на 33-й минуте дебютного матча в составе армейцев.
Напомним, ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт». Хорхе провёл за аргентинский гранд 81 матч во всех турнирах, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком «Ривер Плейт» в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн, а перед этим выступал за него на правах аренды.
После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Армейцы возобновят сезон 26 февраля матчем со «Спартаком».
- 20 февраля 2022
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