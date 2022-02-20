В ЦСКА объяснили, почему Фернандес и Фукс пропускают товарищеский матч с «Рубином»

Глава медицинского штаба московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему Марио Фернандес и Бруно Фукс пропускают товарищеский матч с казанским «Рубином» 20 февраля.
«Мы продолжаем осуществлять мониторинг состояния игроков, и сегодня, отталкиваясь от показателей физических кондиций, тренерский штаб освободил их от игры», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 20 февраля, московский ЦСКА в товарищеском матче встречается с казанским «Рубином». Игра проходит в рамках последнего зимнего тренировочного сбора команд. На момент начала второго тайма армейцы выигрывают со счётом 1:0.
После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Армейцы возобновят сезон 26 февраля матчем со «Спартаком».
- 20 февраля 2022
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:41
-
15:38
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:17
-
14:16
-
13:52
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:03
-
12:47
-
12:46
-
12:27
-
12:22
-
11:56
-
11:31
-
11:30
-
11:08
-
10:50
-
10:28
-
10:25
-
10:06
-
09:54
-
09:44
-
09:08
-
08:47
-
07:50