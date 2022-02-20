В ЦСКА объяснили, почему Фернандес и Фукс пропускают товарищеский матч с «Рубином»

Глава медицинского штаба московского ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему Марио Фернандес и Бруно Фукс пропускают товарищеский матч с казанским «Рубином» 20 февраля.

«Мы продолжаем осуществлять мониторинг состояния игроков, и сегодня, отталкиваясь от показателей физических кондиций, тренерский штаб освободил их от игры», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 20 февраля, московский ЦСКА в товарищеском матче встречается с казанским «Рубином». Игра проходит в рамках последнего зимнего тренировочного сбора команд. На момент начала второго тайма армейцы выигрывают со счётом 1:0.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Армейцы возобновят сезон 26 февраля матчем со «Спартаком».