Милош Нинкович: похоже, Украина собирается пройти через то же, что и Югославия

Сербский полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович, ранее выступавший за киевское «Динамо», поделился мнением о политической ситуации на Украине.



«Я играл на Украине девять лет, там родилась моя старшая дочь. Там я пережил массу невероятных моментов и завёл много друзей.



Очень грустно видеть, что происходит. Печально, потому что эта страна, похоже, собирается пройти через то же, что и бывшая Югославия. Это последнее, чего я бы хотел. У меня так много друзей в украинском клубе. Раньше мы играли вместе, и они сейчас в Турции на предсезонной подготовке. Они все напуганы. Я понимаю это, потому что я был в такой же ситуации, когда был в Сербии. Я это отлично понимаю», — приводит слова Нинковича The Sydney Morning Herald.