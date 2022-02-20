Милош Нинкович: похоже, Украина собирается пройти через то же, что и Югославия
Поделиться
Сербский полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович, ранее выступавший за киевское «Динамо», поделился мнением о политической ситуации на Украине.
«Я играл на Украине девять лет, там родилась моя старшая дочь. Там я пережил массу невероятных моментов и завёл много друзей.
Очень грустно видеть, что происходит. Печально, потому что эта страна, похоже, собирается пройти через то же, что и бывшая Югославия. Это последнее, чего я бы хотел. У меня так много друзей в украинском клубе. Раньше мы играли вместе, и они сейчас в Турции на предсезонной подготовке. Они все напуганы. Я понимаю это, потому что я был в такой же ситуации, когда был в Сербии. Я это отлично понимаю», — приводит слова Нинковича The Sydney Morning Herald.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
18:00
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:41
-
15:38
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:17
-
14:16
-
13:52
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:03
-
12:47
-
12:46
-
12:27
-
12:22
-
11:56
-
11:31
-
11:30
Партнерский контент