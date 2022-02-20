Фоден чуть не подрался после боксёрского поединка в Манчестере. Его мать ударили по лицу

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден угодил в скандальную ситуацию, информирует The Sun.
Вечером 19 февраля футболист вместе со своей девушкой Ребеккой, матерью Клэр и друзьями посетил боксёрский поединок между Амиром Ханом и Келлом Бруком, который проходил в Манчестере. В коридоре арены неизвестные мужчины начали оскорблять Фодена и его близких, когда те зашли в одну из комнат. Мать и девушка футболиста вышли из комнаты и обратились к мужчинам, спросив, кто из них сказал это. После этого Клэр толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил её по лицу. Началась потасовка, в которой чуть не поучаствовал и сам Фоден, но его оттянули. В итоге один из друзей футболиста взял в руки огнетушитель и принялся махать им перед мужчинами, что помогло остановить драку.
«Манчестер Сити» выступил с заявлением о произошедшем и пообещал оказать поддержку Фодену и его семье.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 20 февраля 2022
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