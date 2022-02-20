Рангник: «Манчестер Юнайтед» доминирует в матчах, контролирует их

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что команда развивается под его руководством.
«Мы выиграли шесть матчей английской Премьер-лиги, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли. С тех пор стало очевидно, что команда развивалась, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Мы доминируем в матчах, контролируем их», — приводит слова Рангника The Guardian.
63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года, став временно исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев. В конце сезона Рангник займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:
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