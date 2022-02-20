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Рангник: «Манчестер Юнайтед» доминирует в матчах, контролирует их

Рангник: «Манчестер Юнайтед» доминирует в матчах, контролирует их
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что команда развивается под его руководством.

«Мы выиграли шесть матчей английской Премьер-лиги, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли. С тех пор стало очевидно, что команда развивалась, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Мы доминируем в матчах, контролируем их», — приводит слова Рангника The Guardian.

63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года, став временно исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев. В конце сезона Рангник займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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