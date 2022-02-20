Защитнику «Лидса» Коху разбили лицо до крови в матче с «Манчестер Юнайтед»

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале матча защитник «Лидса» Робин Кох получил неприятную травму. Немец рассёк лицо до крови, столкнувшись головами с полузащитником «МЮ» Скоттом Мактоминеем.

В игре возникла продолжительная пауза, врачи замотали Коху голову. Также ему пришлось сменить шорты и футболку, чтобы играть без следов крови на форме.

Защитнику «Лидса» Коху разбили лицо в матче с «Манчестер Юнайтед» Фото: GettyImages

Защитнику «Лидса» Коху разбили лицо в матче с «Манчестер Юнайтед» Фото: GettyImages

Кох провёл на поле ещё некоторое время, но в итоге его пришлось менять. На 31-й минуте вместо немца на поле вышел Хуниор Фирпо.

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«Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом является «Манчестер Сити» (63).