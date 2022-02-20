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Криштиану Роналду с метра попал во вратаря в матче с «Лидсом»

Криштиану Роналду с метра попал во вратаря в матче с «Лидсом»
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Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». На 26-й минуте нападающий гостей Криштиану Роналду не сумел открыть счёт, попав во вратаря с метра до линии ворот.

Роналду чудом не забивает с метра от ворот:

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Португальский нападающий получил передачу от полузащитника Поля Погба, но после его удара мяч попал точно во вратаря Иллана Меслье.

До конца первого тайма «Манчестер Юнайтед» всё же удалось забить и даже сделать это дважды. Сначала отличился защитник Гарри Магуайр с передачи Люка Шоу, а затем удвоил преимущество манкунианцев Бруну Фернандеш с передачи Джейдона Санчо.

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