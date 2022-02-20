Криштиану Роналду с метра попал во вратаря в матче с «Лидсом»
Поделиться
Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лидс» и «Манчестер Юнайтед». На 26-й минуте нападающий гостей Криштиану Роналду не сумел открыть счёт, попав во вратаря с метра до линии ворот.
Роналду чудом не забивает с метра от ворот:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Португальский нападающий получил передачу от полузащитника Поля Погба, но после его удара мяч попал точно во вратаря Иллана Меслье.
До конца первого тайма «Манчестер Юнайтед» всё же удалось забить и даже сделать это дважды. Сначала отличился защитник Гарри Магуайр с передачи Люка Шоу, а затем удвоил преимущество манкунианцев Бруну Фернандеш с передачи Джейдона Санчо.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:41
-
15:38
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент