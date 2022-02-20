Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с ЦСКА в товарищеском матче

Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с ЦСКА в товарищеском матче
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА. Встреча завершилась вничью 1:1.

«Это был заключительный матч для основного состава. Если мы сокрушались, что не смогли сыграть на прошлом сборе с «Сочи», то на этом сборе сыграли с «Крыльями Советов», «Динамо», ЦСКА. Причём и для «Динамо», и для основного состава ЦСКА это были заключительные матчи подготовки, то есть максимально серьёзные с максимально основным составом. Очень хорошие спарринги для сборов», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды в «Телеграме».

«Рубин» 28 февраля возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге гостевым матчем с лидером соревнований «Зенитом». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Новость по теме
ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022