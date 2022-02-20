Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с ЦСКА в товарищеском матче

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА. Встреча завершилась вничью 1:1.



«Это был заключительный матч для основного состава. Если мы сокрушались, что не смогли сыграть на прошлом сборе с «Сочи», то на этом сборе сыграли с «Крыльями Советов», «Динамо», ЦСКА. Причём и для «Динамо», и для основного состава ЦСКА это были заключительные матчи подготовки, то есть максимально серьёзные с максимально основным составом. Очень хорошие спарринги для сборов», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды в «Телеграме».

«Рубин» 28 февраля возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге гостевым матчем с лидером соревнований «Зенитом». Встреча начнётся в 19:00 мск.