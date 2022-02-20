Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с ЦСКА в товарищеском матче
Поделиться
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА. Встреча завершилась вничью 1:1.
«Это был заключительный матч для основного состава. Если мы сокрушались, что не смогли сыграть на прошлом сборе с «Сочи», то на этом сборе сыграли с «Крыльями Советов», «Динамо», ЦСКА. Причём и для «Динамо», и для основного состава ЦСКА это были заключительные матчи подготовки, то есть максимально серьёзные с максимально основным составом. Очень хорошие спарринги для сборов», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды в «Телеграме».
«Рубин» 28 февраля возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге гостевым матчем с лидером соревнований «Зенитом». Встреча начнётся в 19:00 мск.
Новость по темеЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:41
-
15:38
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент