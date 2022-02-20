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Слуцкий — о переходе воспитанника «Зенита»: он был во всех списках молодых футболистов

Слуцкий — о переходе воспитанника «Зенита»: он был во всех списках молодых футболистов
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход в команду нападающего структуры «Зенита» Даниила Кузнецова.

«Мы много раз говорили, что один из вариантов селекции – поиск молодых интересных талантливых игроков в низших лигах или в топ-клубах, когда они ещё не дорастают до этих клубов. Даниил Кузнецов из этого же «водоёма».

Это креатура спортивного отдела, они давно за ним смотрели, наблюдали, смотрели множество матчей «Зенита» в юношеской Лиге чемпионов, «Зенита-2». По крайней мере, год я о нём слышал, что он во всех наших списках молодых футболистов», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» в «Телеграме».

Контракт 18-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на пять лет.

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