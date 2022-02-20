«Лидс» отыгрался в матче с «Манчестер Юнайтед», забив два гола за минуту

В эти минуты проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого тайма «красные дьяволы» вели со счётом 2:0, но во второй половине «Лидс» сумел отыграться, забив два гола в течение минуты. На 53-й минуте отличился Родриго, а на 54-й — Рафинья.

Гол Родриго:

Гол Рафиньи:

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«Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (23) находится на 15-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом является «Манчестер Сити» (63).