«МЮ» обыграл «Лидс» в гостях — 4:2. У Фернандеша гол и передача, Роналду не забил

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
На 34-й минуте после навеса с углового Гарри Магуайр головой от линии вратарской отправил мяч в сетку.
В конце первого тайма Джейдон Санчо навесил с угла штрафной и Бруну Фернандеш головой удвоил преимущество гостей, ударив с близкого расстояния.
Во второй половине «Лидс» сумел отыграться, забив два гола в течение минуты. На 53-й минуте отличился Родриго, а на 54-й — Рафинья.
На 70-й минуте вышедший на замену Фред получил мяч в штрафной от Санчо и зарядил в ближний верхний угол. Этот гол оказался победным.
В концовке матча Энтони Эланга закрепил победу манкунианцев. Ему ассистировал Фернандеш.
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«МЮ» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» (23) — 15-й.
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