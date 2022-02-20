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«МЮ» обыграл «Лидс» в гостях — 4:2. У Фернандеша гол и передача, Роналду не забил

«МЮ» обыграл «Лидс» в гостях — 4:2. У Фернандеша гол и передача, Роналду не забил
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 34-й минуте после навеса с углового Гарри Магуайр головой от линии вратарской отправил мяч в сетку.

В конце первого тайма Джейдон Санчо навесил с угла штрафной и Бруну Фернандеш головой удвоил преимущество гостей, ударив с близкого расстояния.

Во второй половине «Лидс» сумел отыграться, забив два гола в течение минуты. На 53-й минуте отличился Родриго, а на 54-й — Рафинья.

На 70-й минуте вышедший на замену Фред получил мяч в штрафной от Санчо и зарядил в ближний верхний угол. Этот гол оказался победным.

В концовке матча Энтони Эланга закрепил победу манкунианцев. Ему ассистировал Фернандеш.

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«МЮ» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» (23) — 15-й.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Магуайр – 34'   0:2 Фернандеш – 45+5'   1:2 Родриго – 53'   2:2 Рафинья – 54'   2:3 Фред – 70'   2:4 Эланга – 88'
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