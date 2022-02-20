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«Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по трансферу Лантратова

«Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по трансферу Лантратова
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«Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по переходу голкипера Ильи Лантратова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны ведут активные переговоры по трансферу вратаря. Сам Лантратов готов перейти в питерский клуб.

26-летний Лантратов стал футболистом подмосковной команды летом 2019 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне вратарь в 18 матчах Российской Премьер-Лиги пропустил 31 гол, а также шесть раз сыграл «на ноль». Также на его счету «сухарь» в одном матче Кубка России.

Действующее соглашение Лантратова с «Химками» рассчитано до 2025 года. Рыночная стоимость российского вратаря оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в € 2 млн.

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