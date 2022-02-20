«Химки» рассматривают Максименко и ещё трёх вратарей в качестве замены Лантратову
Поделиться
«Химки» рассматривают четырёх вратарей на замену Илье Лантратову, если голкипер перейдёт в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В список подмосковного клуба входят Александр Максименко, Игорь Лещук, Денис Адамов и Максим Бориско. С Максименко, Лещуком и Адамовым «Химки» рассматривают вариант с арендой. В случае Бориско речь идёт о постоянном трансфере.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что действующий чемпион России сделал подмосковной команде официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Действующее соглашение Лантратова с «Химками» рассчитано до 2025 года. Рыночная стоимость российского вратаря оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в € 2 млн.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:41
-
15:38
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:17
-
14:16
Партнерский контент