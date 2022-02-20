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«Химки» рассматривают Максименко и ещё трёх вратарей в качестве замены Лантратову

«Химки» рассматривают Максименко и ещё трёх вратарей в качестве замены Лантратову
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«Химки» рассматривают четырёх вратарей на замену Илье Лантратову, если голкипер перейдёт в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В список подмосковного клуба входят Александр Максименко, Игорь Лещук, Денис Адамов и Максим Бориско. С Максименко, Лещуком и Адамовым «Химки» рассматривают вариант с арендой. В случае Бориско речь идёт о постоянном трансфере.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что действующий чемпион России сделал подмосковной команде официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Действующее соглашение Лантратова с «Химками» рассчитано до 2025 года. Рыночная стоимость российского вратаря оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в € 2 млн.

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