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«Краснодар» упустил победу над «Ростовом», ведя 2:0 к 22-й минуте

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом», ведя 2:0 к 22-й минуте
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Сегодня, 20 февраля, в товарищеском матче на зимних сборах встречались «Краснодар» и «Ростов». Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «быков» Эрик Ботхейм с передачи Виктора Классона. Через семь минут сам шведский полузащитник увеличил преимущество своей команды (голевая передача Вандерсона). На 30-й минуте «Ростову» удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Максима Осипенко после передачи Дмитрия Полоза. На 58-й минуте Полоз отличился сам: нападающий реализовал пенальти.

В первом официальном матче после зимней паузы «Краснодар» дома сыграет с московским «Локомотивом» в рамках Российской Премьер-Лиги 27 февраля.

«Ростов» в этот же день встретится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 февраля 2022, воскресенье. 17:45 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Ботхейм – 15'   2:0 Классон – 22'   2:1 Осипенко – 30'   2:2 Полоз – 58' (пен)
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