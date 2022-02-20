«Краснодар» упустил победу над «Ростовом», ведя 2:0 к 22-й минуте

Сегодня, 20 февраля, в товарищеском матче на зимних сборах встречались «Краснодар» и «Ростов». Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.



Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «быков» Эрик Ботхейм с передачи Виктора Классона. Через семь минут сам шведский полузащитник увеличил преимущество своей команды (голевая передача Вандерсона). На 30-й минуте «Ростову» удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Максима Осипенко после передачи Дмитрия Полоза. На 58-й минуте Полоз отличился сам: нападающий реализовал пенальти.



В первом официальном матче после зимней паузы «Краснодар» дома сыграет с московским «Локомотивом» в рамках Российской Премьер-Лиги 27 февраля.



«Ростов» в этот же день встретится дома с самарскими «Крыльями Советов».