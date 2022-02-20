«Краснодар» упустил победу над «Ростовом», ведя 2:0 к 22-й минуте

Сегодня, 20 февраля, в товарищеском матче на зимних сборах встречались «Краснодар» и «Ростов». Встреча закончилась результативной ничьей — 2:2.
Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «быков» Эрик Ботхейм с передачи Виктора Классона. Через семь минут сам шведский полузащитник увеличил преимущество своей команды (голевая передача Вандерсона). На 30-й минуте «Ростову» удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Максима Осипенко после передачи Дмитрия Полоза. На 58-й минуте Полоз отличился сам: нападающий реализовал пенальти.
В первом официальном матче после зимней паузы «Краснодар» дома сыграет с московским «Локомотивом» в рамках Российской Премьер-Лиги 27 февраля.
«Ростов» в этот же день встретится дома с самарскими «Крыльями Советов».
- 20 февраля 2022
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:52
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:29