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Карпин встретился с главным тренером сборной Польши в Марбелье

Карпин встретился с главным тренером сборной Польши в Марбелье
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с наставником польской национальной команды Чеславом Михневичем в Марбелье (Испания).

Фото опубликовал «твиттер» Łączy nas piłka.

Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. Победитель этого матча встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.

Михневич возглавил сборную Польши в конце января. В декабре 2021 года Польский футбольный союз расторг соглашение с наставником национальной команды Паулу Соузой. Позже специалист возглавил «Фламенго».

Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую он покинул в октябре 2021 года.

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