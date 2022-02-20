Карпин встретился с главным тренером сборной Польши в Марбелье
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с наставником польской национальной команды Чеславом Михневичем в Марбелье (Испания).
Фото опубликовал «твиттер» Łączy nas piłka.
Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. Победитель этого матча встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.
Михневич возглавил сборную Польши в конце января. В декабре 2021 года Польский футбольный союз расторг соглашение с наставником национальной команды Паулу Соузой. Позже специалист возглавил «Фламенго».
Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую он покинул в октябре 2021 года.
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