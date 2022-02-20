В «Химках» отреагировали на информацию о предложении «Зенита» по Илье Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Зенит» сделал подмосковному клубу официальное предложение о трансфере голкипера Ильи Лантратова.
«Мы слышали об интересе «Зенита», но на сегодняшний день официальных предложений от петербургского клуба не получали. Другие клубы? И другие команды к нам не обращались», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
26-летний Лантратов стал футболистом «Химок» летом 2019 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне вратарь в 18 матчах Российской Премьер-Лиги пропустил 31 гол, а также шесть раз сыграл «на ноль». Также на его счету «сухарь» в одном матче Кубка России.
Действующее соглашение Лантратова с «Химками» рассчитано до 2025 года.
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