«Барселона» разгромила «Валенсию». Обамеянг оформил дубль

Сегодня, 20 февраля, в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Месталья» в Валенсии местная одноимённая команда проводила матч с «Барселоной». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1.
Счёт в матче на 23-й минуте с передачи Жорди Альбы открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший первый гол за «Барселону».
Обамеянг открывает счет в матче с паса Альбы:
На 32-й минуте Френки де Йонг с передачи Усмана Дембеле забил второй мяч команды.
Френки де Йонг завершает прострел Дембеле:
На 38-й минуте Обамеянг оформил дубль и увеличил счёт до разгромного.
Обамеянг оформляет дубль с передачи Гави:
В конце тайма Карлос Дель Серро Гранде отменил забитый гол полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера после просмотра VAR. Также видеоповторы помогли арбитру подтвердить своё решение по неназначенному пенальти на Обамеянге в начале второго тайма.
На 52-й минуте Карлос Солер отыграл один мяч после паса Брайана Хиля.
Солер возвращает интригу в матч с навеса Хиля:
На 63-й минуте Педри установил окончательный счёт в матче — 4:1 в пользу «Барселоны».
Педри забивает издалека с помощью рикошета:
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