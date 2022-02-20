«Барселона» разгромила «Валенсию». Обамеянг оформил дубль

Сегодня, 20 февраля, в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Месталья» в Валенсии местная одноимённая команда проводила матч с «Барселоной». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1.

Счёт в матче на 23-й минуте с передачи Жорди Альбы открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший первый гол за «Барселону».

Обамеянг открывает счет в матче с паса Альбы:

На 32-й минуте Френки де Йонг с передачи Усмана Дембеле забил второй мяч команды.

Френки де Йонг завершает прострел Дембеле:

На 38-й минуте Обамеянг оформил дубль и увеличил счёт до разгромного.

Обамеянг оформляет дубль с передачи Гави:

В конце тайма Карлос Дель Серро Гранде отменил забитый гол полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера после просмотра VAR. Также видеоповторы помогли арбитру подтвердить своё решение по неназначенному пенальти на Обамеянге в начале второго тайма.

На 52-й минуте Карлос Солер отыграл один мяч после паса Брайана Хиля.

Солер возвращает интригу в матч с навеса Хиля:

На 63-й минуте Педри установил окончательный счёт в матче — 4:1 в пользу «Барселоны».

Педри забивает издалека с помощью рикошета:

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