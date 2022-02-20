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«Барселона» разгромила «Валенсию». Обамеянг оформил дубль

«Барселона» разгромила «Валенсию». Обамеянг оформил дубль
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Сегодня, 20 февраля, в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Месталья» в Валенсии местная одноимённая команда проводила матч с «Барселоной». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1.

Счёт в матче на 23-й минуте с передачи Жорди Альбы открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший первый гол за «Барселону».

Обамеянг открывает счет в матче с паса Альбы:

На 32-й минуте Френки де Йонг с передачи Усмана Дембеле забил второй мяч команды.

Френки де Йонг завершает прострел Дембеле:

На 38-й минуте Обамеянг оформил дубль и увеличил счёт до разгромного.

Обамеянг оформляет дубль с передачи Гави:

В конце тайма Карлос Дель Серро Гранде отменил забитый гол полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера после просмотра VAR. Также видеоповторы помогли арбитру подтвердить своё решение по неназначенному пенальти на Обамеянге в начале второго тайма.

На 52-й минуте Карлос Солер отыграл один мяч после паса Брайана Хиля.

Солер возвращает интригу в матч с навеса Хиля:

На 63-й минуте Педри установил окончательный счёт в матче — 4:1 в пользу «Барселоны».

Педри забивает издалека с помощью рикошета:

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Испания - Примера. 25-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Обамеянг – 23'   0:2 Ф. де Йонг – 32'   0:3 Обамеянг – 38'   1:3 Солер – 52'   1:4 Педри – 63'
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