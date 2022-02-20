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В «Химках» рассказали, интересуется ли клуб вратарём «Спартака» Максименко

В «Химках» рассказали, интересуется ли клуб вратарём «Спартака» Максименко
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется несколькими голкиперами в качестве замены Илье Лантратову, который может перейти в «Зенит».

«Рассматриваем ли Максименко, Бориско, Лещука и Адамова на замену Лантратову? Это вратари неплохого уровня и качества, но Илья пока основной голкипер. Наверное, преждевременно подходить к этому вопросу сейчас — пока нет предложений по Лантратову. Если их (вратарей. — Прим. «Чемпионата») и рассматривать, то только после того, как будет официальное предложение по Илье», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» сделал подмосковной команде официальное предложение по трансферу 26-летнего Лантратова.

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