«Вулверхэмптон» одержал победу над «Лестером» в 26-м туре АПЛ

«Вулверхэмптон» одержал победу над «Лестером» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 9-й минуте Рауль Хименес зацепился за мяч и покатил на Рубена Невеша, а тот прекрасным ударом почти от линии штрафной уложил его в правый нижний угол.
В конце первого тайма Юри Тилеманс получил мяч на подступах к штрафной и отпасовал направо, на Марка Олбрайтона, который сместился в штрафную и в борьбе с двумя соперниками выполнил отличную передачу во вратарскую по недосягаемой для Жозе де Са траектории — и Адемола Лукман в касание переправил мяч в сетку.
В середине второй половины игры Леандер Дендонкер получил мяч и покатил его на Даниэла Поденсе, который из-за пределов штрафной площади роскошным ударом попал точно под левую штангу.
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«Вулверхэмптон» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (27) — 11-й.
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