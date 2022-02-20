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«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М — 6:0. У Ройса дубль и три голевых паса

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М — 6:0. У Ройса дубль и три голевых паса
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В первом тайме за «Дортмунд» забили Марко Ройс и Дониэлл Мален. Во второй половине игры Ройс оформил дубль, по одному мячу записали на свой счёт Юссуфа Мукоко, Мариус Вольф и Эмре Джан (пенальти). Также отметим, что Ройс, ранее выступавший в составе «Гладбаха», отдал три голевых передачи.

Дортмундская «Боруссия» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет шесть баллов. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (26) идёт на 13-й позиции в таблице.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
6 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Ройс – 26'   2:0 Мален – 32'   3:0 Вольф – 70'   4:0 Мукоко – 74'   5:0 Ройс – 81'   6:0 Джан – 90+1' (пен)
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