«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М — 6:0. У Ройса дубль и три голевых паса
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
В первом тайме за «Дортмунд» забили Марко Ройс и Дониэлл Мален. Во второй половине игры Ройс оформил дубль, по одному мячу записали на свой счёт Юссуфа Мукоко, Мариус Вольф и Эмре Джан (пенальти). Также отметим, что Ройс, ранее выступавший в составе «Гладбаха», отдал три голевых передачи.
Дортмундская «Боруссия» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет шесть баллов. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (26) идёт на 13-й позиции в таблице.
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