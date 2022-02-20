«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» М — 6:0. У Ройса дубль и три голевых паса

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В первом тайме за «Дортмунд» забили Марко Ройс и Дониэлл Мален. Во второй половине игры Ройс оформил дубль, по одному мячу записали на свой счёт Юссуфа Мукоко, Мариус Вольф и Эмре Джан (пенальти). Также отметим, что Ройс, ранее выступавший в составе «Гладбаха», отдал три голевых передачи.

Дортмундская «Боруссия» набрала 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет шесть баллов. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (26) идёт на 13-й позиции в таблице.