Криштиану Роналду прокомментировал победу «МЮ» над «Лидсом» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в 26-м туре чемпионата Англии.



«Очень важная победа в английской Премьер-лиге перед тем, как мы сфокусируемся на Лиге чемпионов и отправимся в Мадрид», — написал португальский футболист в «Твиттере».

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника встретится с мадридским «Атлетико». Первая встреча состоится в Испании 23 февраля, ответная — 15 марта в Манчестере.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду в 29 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал три голевые передачи.

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 26-й тур:

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