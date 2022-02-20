«Интер» проиграл «Сассуоло» дома и не сумел вернуться на первое место в Серии А

«Интер» потерпел поражение в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Счёт в матче уже на 8-й минуте открыл Джакомо Распадори, ему ассистировал Доменико Берарди. В середине первого тайма Джанлука Скамакка удвоил преимущество «Сассуоло», голевую передачу отдал Хамед Траоре.
Команда Симоне Индзаги (54 очка), занимающая второе место в турнирной таблице чемпионата, не сумела обойти «Милан» (56), который в субботу потерял очки в матче с «Салернитаной» (2:2). Впрочем, у «Интера» ещё есть игра в запасе. «Сассуоло» (33) располагается на 11-й позиции.
Добавим, что «Интер» не побеждает в Серии А уже три матча подряд, а в середине этой недели проиграл «Ливерпулю» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 20 февраля 2022
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