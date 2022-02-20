«Бетис» обыграл «Мальорку» в Ла Лиге. Следующий матч — с «Зенитом»

Сегодня, 20 февраля, в матче 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Бенито Вильямарин» встречались «Бетис» и «Мальорка». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.



Счёт в матче на 25-й минуте с передачи Серхио Каналеса открыл Алекс Морено.

Морено забивает головой с подачи Каналеса:

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На 75-й минуте нападающий Ведат Мурики с передачи Хауме Косты сравнял счёт. «Бетис» вышел вперёд на 83-й минуте: судья Сесар Сото Градо назначил пенальти за фол на Вильяме Карвалью. С 11-метровой отметки был точен Виллиан Жозе.



«Бетис» набрал 46 очков и продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата Испании третье место. В следующем матче команда Мануэля Пеллегрини встретится с «Зенитом» в Лиге Европы.





