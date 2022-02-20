Дивеев: взаимопонимание с новичками ЦСКА улучшается, это радует

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев дал комментарий после товарищеского матча с «Рубином» (1:0).
Дивеев забил единственный гол в составе армейцев.
«Готовы ли к официальным матчам? Ещё есть четыре дня, будем работать тактически, физически. Всё идёт нормально, сегодня сыграли вничью, но могли побеждать. Теперь все мысли — только о «Спартаке».
Стиль игры «Рубина» гораздо больше похож на наш российский чемпионат, это важно. Сегодня играли в одинаковый футбол, мы прессинговали, они тоже. Было много переходов, атака на атаку. Получили хорошую нагрузку, остаётся проанализировать ошибки в обороне и в атаке, контроль мяча.
Гол? Был угловой, Юсуф [Языджи] хорошо подал, мяч попал мне в голову, я забил. Взаимопонимание с новичками и правда улучшается, это радует», — цитирует Дивеева сайт ЦСКА.
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