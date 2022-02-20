Хави считает 19-летнего Педри лучшим игроком на своей позиции

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Педри.

«В мире нет большего таланта, чем Педри. Он великолепен. Возможно, он лучший футболист на своей позиции в 19 лет. Я уверен в этом», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Педри стал автором гола в матче 19-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (4:1), но затем мяч переписали на габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Педри записали голевую передачу.



В нынешнем сезоне Педри принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив три гола. Соглашение испанца с командой истекает в 2026 году.

«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.