Хави считает 19-летнего Педри лучшим игроком на своей позиции
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Педри.
«В мире нет большего таланта, чем Педри. Он великолепен. Возможно, он лучший футболист на своей позиции в 19 лет. Я уверен в этом», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Педри стал автором гола в матче 19-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (4:1), но затем мяч переписали на габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Педри записали голевую передачу.
В нынешнем сезоне Педри принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив три гола. Соглашение испанца с командой истекает в 2026 году.
«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:
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