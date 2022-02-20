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Гвардиола одобрил продление контракта со Стерлингом

Гвардиола одобрил продление контракта со Стерлингом
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить в команде нападающего Рахима Стерлинга и дал «зелёный свет» на продление контракта с английским футболистом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, переговоры проводятся в обычном режиме между представителями футболиста и клуба, в них не участвует Гвардиола, но он хотел бы, чтобы Стерлинг остался в «Манчестер Сити». Действующее соглашение Стерлинга с английским клубом истекает в 2023 году.

27-летний Стерлинг в нынешнем сезоне забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Манчестер Сити»:

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