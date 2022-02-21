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Кулушевски: Конте хочет только побеждать, у него отличный менталитет

Кулушевски: Конте хочет только побеждать, у него отличный менталитет
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски рассказал о работе под руководством наставника английской команды Антонио Конте.

«Удивительно играть под руководством Антонио Конте. Он хочет только побеждать, у него отличный менталитет. Игроки «Тоттенхэма» проделывают невероятную работу на тренировках», — приводит слова Кулушевски журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Напомним, «Тоттенхэм» арендовал 21-летнего Кулушевски до конца следующего сезона. Шведский полузащитник забил первый мяч за команду в игре 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:2).

Гол Кулушевски в ворота «Манчестер Сити»:

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