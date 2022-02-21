Кулушевски: Конте хочет только побеждать, у него отличный менталитет

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски рассказал о работе под руководством наставника английской команды Антонио Конте.



«Удивительно играть под руководством Антонио Конте. Он хочет только побеждать, у него отличный менталитет. Игроки «Тоттенхэма» проделывают невероятную работу на тренировках», — приводит слова Кулушевски журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Напомним, «Тоттенхэм» арендовал 21-летнего Кулушевски до конца следующего сезона. Шведский полузащитник забил первый мяч за команду в игре 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:2).

Гол Кулушевски в ворота «Манчестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.