«Интер», «Милан» и «Ювентус» связывались с представителями форварда «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в летнее трансферное окно может покинуть команду. С представителями нидерландского футболиста связывались «Интер», «Милан» и «Ювентус». Об этом сообщает sport.es.
По сведениям источника, клубы интересовались доступностью Депая в летнее трансферное окно. Нидерландец может потерять место в стартовом составе после покупок «Барселоной» нападающего Феррана Торреса и подписанием свободного агента Пьера-Эмерика Обамеянга.
Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:
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