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«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в 26-м туре Серии А

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в 26-м туре Серии А
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«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Уже на 5-й минуте вингер Жерар Деулофеу вывел «Удинезе» вперёд, ему ассистировал защитник Патрисио Перес. В конце первого тайма атакующий полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон сравнял счёт с передачи Маттиа Цаканьи. Во втором тайме команды не забивали голов.

«Лацио» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Удинезе» (25) идёт на 16-й позиции. Лидером турнира является «Милан», набравший 56 баллов.

В следующем туре Серии А «Лацио» 27 февраля примет в родных стенах «Наполи». «Удинезе» 25 февраля сыграет на выезде с «Миланом».

Италия - Серия А. 26-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим
1:0 Деулофеу – 5'   1:1 Андерсон – 45'
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