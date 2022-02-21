«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в 26-м туре Серии А
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«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.
Уже на 5-й минуте вингер Жерар Деулофеу вывел «Удинезе» вперёд, ему ассистировал защитник Патрисио Перес. В конце первого тайма атакующий полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон сравнял счёт с передачи Маттиа Цаканьи. Во втором тайме команды не забивали голов.
«Лацио» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Удинезе» (25) идёт на 16-й позиции. Лидером турнира является «Милан», набравший 56 баллов.
В следующем туре Серии А «Лацио» 27 февраля примет в родных стенах «Наполи». «Удинезе» 25 февраля сыграет на выезде с «Миланом».
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