«Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» в баскском дерби — 4:0

«Атлетик» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги. Баскское дерби прошло в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.
На 68-й минуте Алехандро Беренгер навесил с углового в штрафную, где почему-то никто не опекал Даниэля Вивиана — и центральный защитник головой в прыжке вколотил мяч в левый угол ворот.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
На 72-й минуте уже Икер Муньяин выполнил результативную навесную передачу с углового. Мартин Субименди вроде бы и прикрывал Оайна Сансета, но тому всё равно удалось вытянуть ногу и в прыжке пробить под правую штангу.
На 80-й минуте Сансет разогнал атаку и отдал передачу на Беренгера, тот справа ворвался в штрафную и прострелил на Иньяки Уильямса, который спокойно переправил мяч от линии вратарской в пустой угол. На 89-й минуте Муньяин закрепил победу хозяев.
«Атлетик» набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (38) идёт седьмым.
- 21 февраля 2022
-
00:55
-
00:38
-
00:07
-
00:02
-
00:00
- 20 февраля 2022
-
23:50
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:17
-
23:09
-
22:43
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:52
-
19:47
-
19:33
-
19:24