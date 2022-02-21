Хамес Родригес: я бы хотел остаться в «Эвертоне», но тренер на меня не рассчитывал

Экс-полузащитник «Баварии», мадридского «Реала» и «Эвертона» Хамес Родригес, ныне выступающий за катарский клуб «Аль-Райян», рассказал о своём уходе из английского клуба.
«Я бы хотел остаться в «Эвертоне» намного дольше. Это отличный клуб с невероятными болельщиками, но я столкнулся с тренером, который на меня не рассчитывал. Я хотел быть там», – цитирует колумбийского футболиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, 11 сентября 2021 года Хамес вернулся в расположение «Эвертона» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир», а 22 сентября стало известно, что игрок подписал контракт с «Аль-Райяном». На тот момент «Эвертон» возглавлял испанский специалист Рафаэль Бенитес.
В текущем сезоне Хамес Родригес провёл за «Аль-Райян» 9 матчей, в которых трижды забил и сделал четыре голевые передачи. Контракт игрока с командой из Катара рассчитан до 2024 года.
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