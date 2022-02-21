Гарет Бэйл покинет «Реал» летом. Им интересуются клубы АПЛ и МЛС

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл покинет летом команду, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, игрок принял решение покинуть испанский клуб в качестве свободного агента. К валлийскому форварду уже проявляют интерес клубы АПЛ и МЛС.



Контракт 32-летнего Бэйла с испанским клубом истекает в конце нынешнего сезона. В действующей кампании валлийский форвард в четырёх матчах испанской Ла Лиги забил гол.



Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Всего за английскую команду Гарет провёл 237 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 61 голевую передачу. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в € 5 млн.

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