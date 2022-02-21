Источник: «Ювентус» готов предложить Дибале контракт на € 8 млн в год

«Ювентус» продолжает переговоры по продлению контракта с нападающим команды Пауло Дибалой, начатые ещё осенью прошлого года.

Изначально туринский клуб готов был предложить аргентинцу зарплату в размере € 8 млн и разнообразные бонусы, но позже пересмотрел условия нового контракта. Это завело переговоры в тупик. Теперь «Ювентус» опять предлагает Дибале прежние условия, но клуб хочет, чтобы агент игрока Хорхе Антун отказался от большей части своей комиссии. Об этом сообщает Football Italia.

В текущем сезоне Пауло Дибала провёл за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 6 голевых передач. Действующий контракт аргентинского футболиста с клубом истекает летом этого года. Если новый контракт не будет подписан, Дибала сможет покинуть «Ювентус» в качестве свободного агента.